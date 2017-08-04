Кальехон: «Ницца» — самая сильная из команд, которая могла попасться «Наполи»

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон прокомментировал результат жеребьёвки квалификационного плей-офф-раунда Лиги чемпионов. По её итогам неаполитанцы попали на «Ниццу». Испанец считает, что это самый серьёзный из соперников, который мог попасться.
«Я хотел избежать «Янг Бойз», но «Ницца» — самая сильная команда среди тех, с которыми мы могли столкнуться», — цитирует Кальехона пресс-служба УЕФА.
Первый матч состоится 15/16 августа, а ответный 22/23 августа. «Наполи» первую игру проведёт в Неаполе, а ответную в Ницце. Точное расписание станет известно позднее.
Результаты жеребьёвки квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов