175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Результаты жеребьёвки квалификации раунда плей-офф Лиги чемпионов

4 августа 2017, пятница. 13:16 Футбол

В Ньоне состоялась жеребьёвка плей-офф-раунда Лиги чемпионов. Московский ЦСКА в ходе жеребьёвки попал на швейцарский «Янг Бойз» и проведёт первый матч на выезде.

Остальные пары плей-офф-раунда Лиги чемпионов

Путь чемпионов

«Карабах» — «Копенгаген»
АПОЭЛ — «Славия» Прага
«Олимпиакос» — «Риека»
«Селтик» — «Астана»
«Марибор» — «Хапоэль Б-Ш»

Путь представителей лиг

«Истанбул Башакшехир» — «Севилья»
«Янг Бойз» — ЦСКА
«Наполи» — «Ницца»
«Хоффенхайм» — «Ливерпуль»
«Спортинг» — «Стяуа».

Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа. Десять победителей раунда плей-офф присоединятся на групповом этапе к 22 клубам, которые получили автоматический пропуск в основную сетку. Жеребьёвка группового этапа состоится 24 августа в Монако.

ЦСКА в квалификационном раунде плей-офф ЛЧ сыграет с «Янг Бойз»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
АПОЕЛ Истанбул ББ Карабах Копенгаген Ливерпуль Марибор Наполи Ницца ПФК ЦСКА Риека Селтик Славия Прага Спортинг Лиссабон Стяуа ФК Астана ФК Олимпиакос ФК Севилья Хоффенхайм Янг Бойз
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
13:46 Головин – лучший игрок ЦСКА в июле, по мнению болельщиков
13:38 «Спартак» заявил на сезон в РФПЛ Пашалича, «Зенит» — Мамману
13:28 Неймар — Суаресу и Месси: я ваш фанат и всегда буду восхищаться вами
13:26 55 процентов читателей считают, что состав «Зенита» сильнее, чем у «Спартака»
13:16 Результаты жеребьёвки квалификации раунда плей-офф Лиги чемпионов
13:14 ЦСКА в квалификационном раунде плей-офф ЛЧ сыграет с «Янг Бойз»
12:57 Завтра полузащитник «Атлетико» Краневиттер пройдёт медосмотр для «Зенита»
12:52 Новичок «ПСЖ» Неймар прилетел в Париж
12:43 Гвардиола остался доволен, как Зинченко проявил себя в предсезонных матчах
12:36 Власти Москвы могут зафиксировать цены на такси на время чемпионата мира — 2018
12:22 Защитник «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес согласился перейти в «Барселону»
12:05 «Интер» не продаст Перишича в «МЮ» и предложит футболисту новый контракт
12:03 Мхитарян, Погба и Ибрагимович — претенденты на приз лучшему игроку ЛЕ-2016/17
11:55 Слуцкий: я уже знаю, кто выйдет в стартовом составе против «Астон Виллы»
11:46 УЕФА назвал претендентов на награды по позициям по итогам ЛЧ сезона-2016/17
11:34 Фанаты «ПСЖ» выстроились в большую очередь, чтобы купить футболку Неймара
11:22 «Зенит» и «Краснодар» узнали потенциальных соперников по раунду плей-офф ЛЕ
11:17 «Милан» установил новый рекорд посещаемости в квалификации Лиги Европы
11:10 Путин: стать тренером сборной России? Каждый должен заниматься своим делом
10:50 Бывший полузащитник «Анжи» Леонардо продолжит карьеру в Саудовской Аравии
10:46 Экс-игрок «Спартака-2» Синодзука будет выступать в чемпионате Японии
10:31 Роналду: если мои советники говорят, что проблем нет, значит их нет, они лучшие
10:28 Черевченко признан лучшим тренером ФНЛ в июле
10:26 Экс-президент Франции Саркози – фигурант дела о проведении ЧМ-2022 в Катаре
10:01 «Челси» готов предложить £ 50 млн за ван Дейка
09:54 Болельщики «Барселоны» начали сжигать футболки Неймара
09:41 Веретенников: не радует, что Кержаков не побил мой рекорд в чемпионатах России
09:35 Доннарумма: благодарен болельщикам «Милана» за тёплый приём, я этого не ожидал
09:32 Нападающий «Локомотива» Ари хочет купить бразильский клуб
09:24 Лукас Перес согласовал условия контракта с «Фенербахче»
09:13 Аскасибар: приятно присоединиться к «Зениту»
08:04 «Ювентус» согласен взять А. Гомеша или Р. Алькантару как часть оплаты за Дибалу
07:44 Игроки «Шапекоэнсе» выйдут на матч с «Барселоной» в футболках с 71 звездой
07:04 Мельгарехо: в сборную Парагвая вызывают всех, но только не меня
07:00 «Зенит» уступил «Бней Иегуда», но вышел в следующий раунд Лиги Европы. Фотообзор
06:41 Экс-защитник «Спартака» Сухи стал новым капитаном «Базеля»
06:10 Лукас Моура: добро пожаловать в «ПСЖ», мой друг Неймар
05:50 «Галатасарай» объявил о прибытии в Стамбул полузащитника «Ман Сити» Фернандо
05:30 Самедов — о словах Григоряна про Базелюка: меня бы такое явно не замотивировало
05:01 Аскасибар, которым интересовался «Зенит», сыграл последний матч за «Эстудиантес»
04:50 Криворучко: у «СКА-Хабаровск» не всё получается, но Москва не сразу строилась
04:35 Мельгарехо: в начале карьеры в России не знал, как попросить воды или хлеба
04:20 Венгер о трансфере Неймара: когда целая страна владеет клубом, всё возможно
04:08 Самедов: за эти три тура поняли, что «Спартак» ждёт очень трудный сезон
03:45 Фекир о переходе Неймара: уйти из «Барселоны» ради Лиги 1 – просто безумие
Все новости RSS
Партнерский контент