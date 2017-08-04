Результаты жеребьёвки квалификации раунда плей-офф Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьёвка плей-офф-раунда Лиги чемпионов. Московский ЦСКА в ходе жеребьёвки попал на швейцарский «Янг Бойз» и проведёт первый матч на выезде.
Остальные пары плей-офф-раунда Лиги чемпионов
Путь чемпионов
«Карабах» — «Копенгаген»
АПОЭЛ — «Славия» Прага
«Олимпиакос» — «Риека»
«Селтик» — «Астана»
«Марибор» — «Хапоэль Б-Ш»
Путь представителей лиг
«Истанбул Башакшехир» — «Севилья»
«Янг Бойз» — ЦСКА
«Наполи» — «Ницца»
«Хоффенхайм» — «Ливерпуль»
«Спортинг» — «Стяуа».
Первые матчи состоятся 15/16 августа, ответные запланированы на 22/23 августа. Десять победителей раунда плей-офф присоединятся на групповом этапе к 22 клубам, которые получили автоматический пропуск в основную сетку. Жеребьёвка группового этапа состоится 24 августа в Монако.
ЦСКА в квалификационном раунде плей-офф ЛЧ сыграет с «Янг Бойз»