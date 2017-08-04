Защитник «Спартака» Таски вернулся в общую группу перед матчем с «Зенитом»

Сегодня спартаковцы продолжили подготовку к выездному матчу с «Зенитом». В 10:30 на базе красно-белых в Тарасовке состоялось теоретическое занятие, а затем футболисты провели тренировку.
Главной новостью дня для красно-белых стало возвращение в общую группу защитника Сердара Таски, который пропустил старт сезона из-за травмы.
Завтра в 11:00 у московской команды запланирована предматчевая тренировка, а вечером красно-белые отправятся в Санкт-Петербург.
Матч 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится 6 августа, начало — в 20:00 мск.