Галицкий попросил не переименовывать в его честь улицу в Краснодаре

Российский бизнесмен, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий сообщил мэру кубанской столицы Евгению Первышову о том, что не поддерживают идею о переименовании в свою честь одной из улиц в Краснодаре.
Накануне глава Краснодара встретился с представителями СМИ. Во время встречи один из журналистов спросил, как мэр относится к инициативе переименования одной из улиц в честь Сергея Галицкого.
«Евгений Первышов уже после общения с журналистами позвонил по этому поводу Сергею Николаевичу, поговорили на эту тему. Галицкий, конечно, благодарен горожанам за такую оценку. Но говорит, что для него эта тема крайне дискомфортна, ему такие переименования не нужны, и просит горожан эту тему не поднимать», — написал помощник главы города Владимир Вербицкий в «Фейсбуке».