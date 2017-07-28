Краснодарцы хотят переименовать Восточно-Кругликовскую в улицу имени Галицкого

Житель Краснодара Евгений Дышель разместил на сайте Change.org петицию за переименование Восточно-Кругликовской в улицу имени президента «Краснодара» Сергея Галицкого, сообщает «Югополис».
«Все мы знаем, что этот человек славы не ищет. Что он искренне и от души заботится и переживает за Краснодар, край и жителей. И самое малое, что мы можем сделать в знак благодарности для Сергея Николаевича Галицкого, это переименовать Восточно-Кругликовскую улицу в его честь. Он этого действительно заслуживает. Эта улица выбрана не случайно, так как на ней теперь ещё одна визитная карточка города — стадион «Краснодар», и завершается разбивка огромной зелёной парковой зоны. Плюс эта улица не названа в чью-либо честь, поэтому её переименование не отразится на чувствах отдельных категорий граждан. И надеюсь, в случае переименования жители с пониманием отнесутся к некоторым неудобствам в виде замен документов и прочего», — пишет автор петиции.
На данный момент петицию подписали 84 человека.