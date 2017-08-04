Дзюба: половина фанатов «Спартака» заслужила титул, другая половина — сектанты

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» (6 августа) в 4-м туре РФПЛ, а также прокомментировал свои слова о том, что часть болельщиков московского клуба являются сектантами. Экс-игрок «Спартака» сказал это минувшей весной.
«Предстоит очень интересная игра, будет битва двух столиц. „Спартак“ – действующий чемпион страны, но в этом сезоне мы намерены отобрать у него это звание и стать первыми. Жду очень интересного футбола. У москвичей есть огромный шанс приблизиться к нам, но у нас – возможность оторваться от них ещё больше.
Слова о сектантах? Знаете, было забавно, когда после моих слов даже запустили флешмоб «Я – сектант». Тогда ведь действительно назвал так не всех фанатов красно-белых, а отреагировали очень многие из них. Выходит, люди сами признавались, что они сектанты? Что ж, самокритично.
А сколько было злобы! Чего только мне не писали в соцсетях! После этого ещё раз убедился, что сектантов там очень много. Сейчас могу повторить: половина болельщиков «Спартака» заслужила чемпионство – они долго ждали, искренне переживали и оставались преданными клубу. А вот другая половина – сектанты – как мне кажется, так и продолжает вести себя не адекватно. Чего только стоят возгласы, что москвичи нас легко разорвут. В воскресенье будет битва! А чем она закончится – посмотрим", — цитирует Дзюбу «Спорт-экспресс».