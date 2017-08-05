Конте: после трансфера Неймара обычный игрок будет стоить £ 40-50 млн

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился соображениями относительно перехода бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные £200 млн (€ 222 млн), подчеркнув, что это неизбежно приведёт к очередному росту трансферной стоимости футболистов.
«Думаю, Неймар — один из лучших футболистов в мире, и, конечно же, такие игроки как правило заканчивают карьеру в одной команде. Если же они решат сменить клуб, то мы должны быть готовы принять такие суммы.
За обычного игрока теперь нужно будет потратить £ 40-50 млн. Если вы хотите купить лучшего футболиста, вы должны быть готовы потратить большие суммы.
Это сложная, трудная тема. £200 млн — впечатляющая сумма, но если «ПСЖ» может себе это позволить, то почему бы и нет?», — приводит комментарий итальянского специалиста интернет-издание Goal.