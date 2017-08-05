Маркевич: от киевского «Динамо» осталось лишь название

Бывший наставник «Карпат», «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич раскритиковал киевское «Динамо» после вылета из квалификации Лиги чемпионов от рук «Янг Бойз».
«Вообще ничего не хочется говорить… Можно о тренерах что-то говорить, но не верю, что они так настроили. Это не та команда, которая может стабильно играть. Я еще несколько месяцев назад сказал, что от киевского «Динамо» осталось лишь название.
Что касается поражения «Олимпика» от ПАОК в Лиге Европы, то тут результат прогнозируемый. Команда Санжара достаточно неплохо выглядела, если говорить о матче в Киеве, потому что игры в Салониках я не видел. «Олимпик» попал на серьезного соперника. Откровенно говоря, шансов у них не было. Хотя они старались и играли до конца. Это заслуживает похвалы", — сказал Маркевич в эфире «Футбол 24».