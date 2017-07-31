Хацкевич: я Гусева называю по отчеству, как и все игроки киевского «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о роли ветерана киевской команды Олега Гусева в коллективе.
«Такое уважение, как к Гусеву, нужно заслужить. Олег Анатольевич — на самом деле лидер в раздевалке, он — позитивный человек, прекрасный футболист. Я его тоже называю Анатольевич, как и все игроки. Такой человек должен быть в любой команде», — цитирует Хацкевича официальный сайт «Динамо».
34-летний Гусев в июне подписал с киевлянами контракт сроком на один сезон — до лета 2018 года.
Фонсека: как эволюционировать украинскому футболу, если трава в таком состоянии?