Иванович: «Спартак» остался классной командой. У них всё в порядке

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о ближайшем матче четвёртого тура РФПЛ со «Спартаком». Игра состоится 6 августа в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 по московскому времени.
«Это будет одна из самых важных игр для «Зенита» на данном этапе сезона. Мы успешно стартовали в чемпионате и хотим продлить победную серию. Против нас в Петербурге тяжело играть всегда и всем, поскольку «Зенит» получает мощнейшую поддержку болельщиков. Постараемся победить «Спартак», показав отличный футбол. У красно-белых очень хорошая команда с великолепными нападающими, которые способны за минуту выиграть матч. Значит, мы должны сохранять максимальную концентрацию с первой до последней секунды.
Когда становишься чемпионом, всегда всё меняется. Это нормальная история. Даже соперники выходят против тебя уже с другой мотивацией. «Спартак» не смог победить в первом туре, отсюда и пошла критика, разговоры о том, что они что-то потеряли. Но «Спартак» остался классной командой. Последняя встреча с «Краснодаром» это подтвердила. У них всё в порядке», — сказал Иванович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.