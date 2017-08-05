Мандрагора перешёл из «Ювентуса» в «Кротоне» на правах аренды

Полузащитник «Ювентуса» Роландо Мандрагора в сезоне-2017/18 будет выступать за «Кротоне». Клуб из Турина на своём официальном сайте объявил о переходе 20-летнего итальянского хавбека в стан «акул» на правах аренды на один сезон.
Мандрагора перешёл в «Ювентус» из «Дженоа» в январе 2016 года за € 6,5 млн и до лета выступал на правах аренды за «Пескару».
В прошлом сезоне Мандрагора провёл за «Ювентус» один матч в итальянской Серии A, выйдя на замену в концовке встречи с «Дженоа» (4:0) 23 апреля.
В 2017 году Мандрагора в составе сборной Италии U20 стал бронзовым призёром чемпионата мира в Южной Корее.
Хавбек "Ювентуса" Мандрагора вернётся в строй через три-четыре месяца