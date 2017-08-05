«Локомотив» впервые в истории стартовал в РФПЛ с четырёх побед подряд

«Локомотив» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 75-й минуте Алексей Миранчук со штрафного нанёс великолепный удар в дальний верхний угол ворот дальневосточной команды и принёс «железнодорожникам» победу.
«Локомотив» в четвёртый раз подряд выиграл со старта сезона и, набрав 12 очков, идёт на первом месте в таблице РФПЛ. Впервые в истории турнира «железнодорожники» начали сезон с четырёх побед кряду. Ранее наилучший показатель «Локомотива» после четырёх туров составлял 10 очков.
Интересно, что в минувшем розыгрыше РФПЛ «Локомотив» стартовал с четырёх ничьих.
Поддубский: понравилась самоотдача игроков СКА, но, к сожалению, не дотерпели