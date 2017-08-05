Поддубский: понравилась самоотдача игроков СКА, но, к сожалению, не дотерпели

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал поражение от московского «Локомотива» (0:1) в гостевом матче 4-го тура российской Премьер-Лиги.
«Мне очень понравилась сегодня самоотдача моих парней, благодарен им за это. Но, к сожалению, не дотерпели.
Пропустили обидный гол. Хотя в конце имели хорошие шансы отквитать», — сказал наставник хабаровской команды в эфире телеканала «Наш футбол».
Напомним, что единственный гол в прошедшей в Москве встрече забил Алексей Миранчук на 75-й минуте.