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Поддубский: понравилась самоотдача игроков СКА, но, к сожалению, не дотерпели

5 августа 2017, суббота. 22:06 Футбол

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал поражение от московского «Локомотива» (0:1) в гостевом матче 4-го тура российской Премьер-Лиги.

«Мне очень понравилась сегодня самоотдача моих парней, благодарен им за это. Но, к сожалению, не дотерпели.

Пропустили обидный гол. Хотя в конце имели хорошие шансы отквитать», — сказал наставник хабаровской команды в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, что единственный гол в прошедшей в Москве встрече забил Алексей Миранчук на 75-й минуте.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
СКА-Хабаровск ФК Локомотив Алексей Поддубский
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5 августа 2017, суббота
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