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Дани Алвес: в «Ювентусе» не поняли мой стиль игры, и я начал искать другой клуб

5 августа 2017, суббота. 22:35 Футбол

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес, который перешёл в команду на правах свободного агента этим летом из «Ювентуса», дал понять, что покинул итальянский клуб, поскольку не считал стиль игры туринцев подходящим для проявления своих лучших качеств.

«Я тот футболист, которому очень нравится играть с мячом. Тем не менее, я не думаю, что они поняли мой стиль игры, и именно поэтому я не был доволен и решил искать новую команду. Но я очень благодарен «Ювентусу», — рассказал Дани Алвес в интервью Sky Sport Italia.

Дани Алвес отыграл за «Ювентус» один сезон, после чего расторг контракт и ушёл в «ПСЖ».

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Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
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ПСЖ Ювентус Дани Алвес
Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
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