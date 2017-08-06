Президент «Гремио»: процесс переговоров по трансферу Луана не закончен

Президент «Гремио» Ромилдо Болзан-младший прокомментировал ход переговоров о трансфере нападающего Луана. Ранее возможность приобретения футболиста изучала «Сампдория», в настоящий момент конкуренцию итальянцам составляет «Спартак».
«Гремио» не получал конкретных предложений. Тем более, что сейчас ситуация на трансферном рынке обнулена в связи с переходом Неймара в «ПСЖ». В отношении «Сампдории» ничего не изменилось, они настаивают на своём. Мы сделали контрпредложение, и они его изучают, так что переговорный процесс не закончен», — цитирует президента «Гремио» GloboEsporte.
Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 14 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.
«Гремио» хочет за Луана на € 2 млн больше, чем предлагает «Спартак»