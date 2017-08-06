Б. Силва: я бы хотел, чтобы Мбаппе перешёл в «Манчестер Сити»

Полузащитник Бернарду Силва, который этим летом перешёл из «Монако» в «Манчестер Сити», дал понять, что будет рад видеть форварда монегасков Килиана Мбаппе в своей новой команде.
«Мбаппе — отличный игрок, я бы хотел, чтобы он перешёл в „Манчестер Сити“. Килиан может стать суперзвездой. На самом деле, я думаю, что он уже немного суперзвезда. А скоро он станет одним из лучших в мире.
Было бы идеально иметь кого-то похожего на него, каждому полузащитнику хотелось бы играть с таким форвардом — быстрым, умным и смертоносным. Трудно поверить, что Мбаппе всего 18 лет», — цитирует Силву Sky Sports.
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