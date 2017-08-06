Промес: «Спартак» в порядке, как и в прошлом сезоне

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не согласен с мнением, что красно-белые неудачно стартовали в новом сезоне.
«Не понимаю, почему вы говорите про плохой старт. Мы даже не проиграли. Мы взяли Суперкубок, ни разу не проиграли и победили «Краснодар»! Почему люди говорят о плохом старте — они что, хотели трёх побед подряд? Эй, мы выиграли Суперкубок, дайте спокойно войти в сезон! Не помню, чтобы в прошлом году мы начали с трёх побед подряд.
Дайте время — мы усердно работаем, чтобы защитить титул чемпиона, хорошо играли во всех трёх матчах. Камбэк «Динамо» многому нас научил. На выезде с «Уфой» всегда играть тяжело, но у нас было много моментов. Дома с «Краснодаром» мы показали всем, что «Спартак» в порядке, как и в прошлом сезоне. Впереди ещё одна возможность доказать свою силу — игра против «Зенита», — заявил голландец в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Иваном Карповым и Данилой Игнатовым.