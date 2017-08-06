Лепёхин: полный стадион поможет и «Зениту», и, как ни странно, «Спартаку»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 4-го тура российской Премьер-Лиги, в котором питерская команда примет московский «Спартак» (6 августа).
«В каких бы «Зенит» и «Спартак» не были составах, на этот матч всегда сложно делать прогнозы. Точно получится интересная напряжённая игра. Забьёт ли сегодня Артём Дзюба? Гол – это всегда отчасти мастерство и отчасти удача. Поэтому, если Артёму будет везти, если он вообще попадёт в состав, шанс забить будет.
Большое число зрителей на трибунах должно положительно сказаться на игре. Кого-то это раскрепостит, а кому-то добавит волнения. Полный стадион поможет и «Зениту», и, как ни странно, «Спартаку». Матч будет ярким», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.