Бабаев: ЦСКА общался с Мусой и «Лестером», осуществить переход будет сложно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил возможность возвращения в стан «армейцев» нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусы.
«Осуществить этот переход будет очень сложно. Не скрою, мы общались и с самим Ахмедом, и с его клубом. Позиция «Лестера» такова: если игрок не останется в команде, то в первую очередь будут рассмотрены варианты в Англии. Сам Муса также хочет доказать, что способен удачно выступать на туманном Альбионе.
Вне всякого сомнения, такая позиция достойна уважения», — заявил Бабаев в интервью, опубликованном в официальной программке к матчу ЦСКА — «Рубин».
Напомним, что 24-летний нигерийский форвард перешёл в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года.