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«Гремио» начал искать замену Луану, который может перебраться в РФПЛ

6 августа 2017, воскресенье. 17:30 Футбол

«Гремио» в связи с возможным уходом нападающего Луана начал рассматривать варианты по замене игрока, сообщает GloboEsporte.

По информации издания, бразильский клуб обратил внимание на трёх футболистов из своей молодёжной команды, некоторые из которых могут появиться на поле уже в ближайших матчах. Отмечается, что это происходит на фоне уже почти свершившегося ухода из команды Луана. Московский «Спартак» проявил интерес к 24-летнему игроку и ведёт переговоры с «Гремио» о его переходе.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что возможность приобретения Луана также рассматривает «Зенит». Санкт-петербургский клуб в ближайшие дни определится, делать ли бразильцам официальное предложение о переходе футболиста.

Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 14 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

«Зенит» рассматривает вариант с Луаном, которого хочет приобрести «Спартак»
Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
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Гремио ФК Зенит ФК Спартак Трансферы
Новости. Футбол
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