«Краснодар» проведёт церемонию чествования Калешина, который завершил карьеру

«Краснодар» в перерыве домашнего матча 4-го тура РФПЛ с «Уралом» проведёт чествование бывшего защитника команды Виталия Калешина, который завершил игровую карьеру в возрасте 36 лет в конце прошлого сезона.
«В перерыве матча «Краснодар» — «Урал» чествуем экс-защитника «быков» Виталия Калешина, завершившего карьеру футболиста. Поблагодарим Виталия за его игру», — сообщил «Краснодар» в «Твиттере».
Воспитанник кубанского футбола Виталий Калешин пришёл в «Краснодар» летом 2013 года в статусе свободного агента, с тех пор провёл в чёрно-зелёной форме клуба 119 официальных матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 11 результативных передач.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Урал». Начало встречи — в 20:00 мск.
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