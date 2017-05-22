«Краснодар» попрощался с Калешиным и Вандерсоном

Два футболиста покидают «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «горожан». 22 мая ФК «Краснодар» попрощался с защитником Виталием Калешиным и нападающим Вандерсоном. Контракты обоих истекают и продлены не будут.
Попрощаться с игроками прибыл и владелец клуба Сергей Галицкий, который от имени всего коллектива и от себя лично поблагодарил футболистов за годы их выступления в составе чёрно-зелёных, отметил их вклад в достижения команды и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.
31-летний Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России и является лучшим снайпером в истории клуба, вторым футболистом за всё время существования клуба по системе «гол + пас» (68 очков) и по количеству сыгранных официальных поединков.
36-летний воспитанник кубанского футбола Виталий Калешин завершает спортивную карьеру. Он пришёл в «Краснодар» летом 2013 года в статусе свободного агента, с тех пор провёл в чёрно-зелёной форме клуба 119 официальных матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 11 результативных передач.
Фото также доступно на странице «Краснодара» в «Твиттере».