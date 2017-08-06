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Женская сборная Нидерландов победила Данию в финале Евро-2017

6 августа 2017, воскресенье. 20:17 Футбол

Женская сборная Нидерландов стала победителем чемпионата Европы — 2017. В финальном матче турнира голландки со счётом 4:2 переиграли команду Дании.

Голами в составе Нидерландов отметились Лике Мартенс, Шерида Спитсе и Вивиан Мьедема, оформившая дубль. За датчанок отличились Надя Надим и Перниль Хардер, реализовавшая пенальти.

Стоит отметить, что женская сборная России также принимала участие в чемпионате Европы, однако не вышла в плей-офф, заняв в своей группе третье место.

Женский чемпионат Европы

Финал

Сборная Нидерландов — сборная Дании — 4:2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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