Женская сборная Нидерландов победила Данию в финале Евро-2017

Женская сборная Нидерландов стала победителем чемпионата Европы — 2017. В финальном матче турнира голландки со счётом 4:2 переиграли команду Дании.
Голами в составе Нидерландов отметились Лике Мартенс, Шерида Спитсе и Вивиан Мьедема, оформившая дубль. За датчанок отличились Надя Надим и Перниль Хардер, реализовавшая пенальти.
Стоит отметить, что женская сборная России также принимала участие в чемпионате Европы, однако не вышла в плей-офф, заняв в своей группе третье место.
Женский чемпионат Европы
Финал
Сборная Нидерландов — сборная Дании — 4:2.