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Созин: «Зенит» показал европейский футбол, но «Спартак» не рассыпался

6 августа 2017, воскресенье. 23:30 Футбол

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» (5:1).

«Во-первых, хочу поздравить всех, кому небезразличен российский футбол – картинка из Питера была по-настоящему европейской. Мы увидели и полные трибуны с сильной энергетикой, и очень качественную игру. «Зенит» показал футбол высокого европейского уровня – грамотные тактические ходы, скорость движения и скорость принятия решений, минимум технического брака.

Конечно, есть соблазн сказать, что «Зенит» показал чемпионский стандарт, но очень важно, чтобы команда показывала такую же игру во встречах и с другими соперниками. На ЦСКА и «Спартак» особо настраиваться не нужно, но в прошлом сезоне «Терек» и «Амкар» оставались непреодолимыми барьерами, в первую очередь психологического свойства. Если «Зенит» решит эту проблему, то вполне вероятно, что большие финансовые вложения принесут золото уже по итогам нынешнего сезона.

Несмотря на разгромное поражение, не хотелось бы сильно ругать «Спартак», который даже при крупном счете не рассыпался, не сдался на милость победителя. Такое случается во встречах принципиальных соперников – достаточно вспомнить, как Фергюсон проиграл «Манчестер Сити» — 1:6 или Моуринью получил от «Барсы» 0:5. «Спартак» играл на хорошем уровне, но сегодня его соперник был действительно намного сильнее. Это надо признать и двигаться дальше», — сказал Созин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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