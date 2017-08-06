Маклаков: считать это поражение началом падения «Спартака» глупо и несерьёзно

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился впечатлениями от поражения красно-белых в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Счёт по игре. После хороших игр бывают плохие, потом снова случаются хорошие – это футбол. В первую очередь «Спартак» сейчас должна заботить скамейка. Её нужно наполнять хорошими игроками для того, чтобы создать конкурентную среду. Думаю, к этому приложат все усилия.
Ничего страшного в поражении не вижу. Абсолютно не психую и не переживаю. «Зенит» был очень настроен на игру. К сожалению, и фарт был не на нашей стороне. Но расценивать это поражение как начало падения «Спартака» — глупо и несерьёзно. «Зенит» был сильнее. Но чемпионат только начинается, и всё ещё впереди», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.