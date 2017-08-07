Бубнов: «Зенит» может играть лучше, это серьёзная заявка на победу в чемпионате

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал ход противостояния «Зенита» и «Спартака» в четвёртом туре РФПЛ (5:1), подчеркнув, что москвичи провалили центральную встречу тура, а команда из Санкт-Петербурга сделала весомую заявку на победу в чемпионате по итогам сезона.
«Если охарактеризовать игру «Спартака» одним словом, то это провал. Он сформировался из-за того, что «Зенит» превзошёл соперника в движении, скорости и уровне взаимодействия, что очень странно. Они провели вместе несколько матчей, но показали лучшую сыгранность. Особенно в центре поля, где «Зенит» полностью переиграл «Спартак».
Команда Манчини лучше прессинговала, меньше ошибалась и реализовала атакующий потенциал. Каррера должен был просчитать план «Зенита» на игру. Было понятно, что команда Манчини будет играть плотно, от обороны, но с быстрым переходом в атаку. Собственно, поэтому итальянец и убрал Дзюбу, который не вписывается в эту модель. Мне трудно сказать, почему Каррера всего этого не учёл. Манчини полностью переиграл Карреру.
Во втором тайме «Зенит» смял соперника. Это становится тенденцией, что «Спартак» сдаёт во втором тайме. Если «Зенит» будет и дальше так играть, а он может и лучше, то это серьёзная заявка на победу в чемпионате. Пока всё к этому и идёт. Я удивлён итогами стартового отрезка «Зенита» и их воскресной игрой. «Спартак» играл целый год в этом составе, а «Зенит» совсем немного, но показал такую сыгранность», — приводит мнение Бубнова Sportbox.