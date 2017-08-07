Стало известно время начала первого матча между «Утрехтом» и «Зенитом» в рамках квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Как сообщает официальный сайт голландского клуба, встреча начнётся в 18:00 по местному (19:00 по московскому) времени. Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что первая игра пройдёт 16 августа в Нидерландах.
«Зенит» пробился в раунд плей-офф благодаря победе над «Бней Иегуда» по сумме двух матчей (2:1). «Утрехт» преодолел два раунда, обыграв по сумме двух встреч «Валлетту» и «Лех».
Фурсенко: первый матч «Зенита» с «Утрехтом» пройдёт 16 августа в Нидерландах