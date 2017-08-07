Фурсенко: первый матч «Зенита» с «Утрехтом» пройдёт 16 августа в Нидерландах

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что первый матч квалификационного раунда плей-оф Лиги Европы с «Утрехтом» состоится 16 августа в Нидерландах. Ранее на официальном сайте УЕФА появилась информация, согласно которой первая встреча пройдёт 17 августа в Санкт-Петербурге.
«Матч пройдёт 16 августа в Нидерландах, в Утрехте на стадионе «Галгенваард». Официальная информация уже получена. Есть только ошибка в том, что мы ответный матч проведём на «Петровском», это не так, мы будем играть на «Крестовском», просто нам по привычке старый стадион записали», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Зенит» пробился в раунд плей-офф благодаря победе над «Бней Иегуда» по сумме двух матчей (2:1). «Утрехт» преодолел два раунда, обыграв по сумме двух встреч «Валлетту» и «Лех».