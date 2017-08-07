175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фурсенко: первый матч «Зенита» с «Утрехтом» пройдёт 16 августа в Нидерландах

7 августа 2017, понедельник. 15:56 Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что первый матч квалификационного раунда плей-оф Лиги Европы с «Утрехтом» состоится 16 августа в Нидерландах. Ранее на официальном сайте УЕФА появилась информация, согласно которой первая встреча пройдёт 17 августа в Санкт-Петербурге.

«Матч пройдёт 16 августа в Нидерландах, в Утрехте на стадионе «Галгенваард». Официальная информация уже получена. Есть только ошибка в том, что мы ответный матч проведём на «Петровском», это не так, мы будем играть на «Крестовском», просто нам по привычке старый стадион записали», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Зенит» пробился в раунд плей-офф благодаря победе над «Бней Иегуда» по сумме двух матчей (2:1). «Утрехт» преодолел два раунда, обыграв по сумме двух встреч «Валлетту» и «Лех».

Первый матч «Зенита» с «Утрехтом» в Лиге Европы пройдёт в Санкт-Петербурге
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Утрехт ФК Зенит Сергей Фурсенко
Новости. Футбол
7 августа 2017, понедельник
16:08 Коутиньо хочет перейти в «Барселону» и надеется, что стороны договорятся
15:56 Фурсенко: первый матч «Зенита» с «Утрехтом» пройдёт 16 августа в Нидерландах
15:49 Глушаков – болельщикам: злитесь, но не переставайте любить
15:35 В. Быстров провёл первую тренировку в «Тосно»
15:29 Владелец «Челси» Абрамович и его супруга приняли решение развестись
15:28 Защитник «Амкара» Зайцев: результаты никого не устраивают, но никакой паники нет
15:09 В. Быстров стал игроком «Тосно»
15:08 Луческу: сборная Турции — последнее место работы в моей тренерской карьере
15:04 «СКА-Хабаровск» не рассматривает вопрос отставки главного тренера Поддубского
15:03 Юношеская сборная России проиграла «Леванте» U20 и не смогла выйти в плей-офф
14:55 Экс-советник РФС: против Фурсенко перед Евро-2012 была информационная война
14:34 «ПСЖ» заинтересован в покупке нападающего «Монако» Мбаппе
14:32 Игра от «Чемпионата» перед дерби ЦСКА – «Спартак». Регистрация открыта
14:30 Кокорин стал MVP 4-го тура РФПЛ
14:18 Чернов: переход в «Урал» — это новый вызов для меня
14:04 Ристич: «Краснодар» – невероятный клуб, и я очень рад, что здесь оказался
13:58 Панов: благодарю за поддержку, «Зенит» с победой, «Спартак» чемпион
13:50 Игроки «Ахмата» Семёнов и Бериша готовятся к матчу с «Краснодаром»
13:48 «Гремио» готов продать нападающего Луана «Спартаку» за € 20 млн
13:39 Бартомеу: мы не были согласны с решением Неймара уйти из «Барселоны»
13:29 По результатам исследования, Месси — лучший игрок в истории чемпионатов Испании
13:21 КДК не рассмотрит отключение освещения на матче «Локомотив» — «СКА-Хабаровск»
13:16 «Ювентус» не смог договориться с Гараем и переключился на Кайо
13:00 Газзаев: работа Вилкова на матче «Зенит» — «Спартак» — пример остальным судьям
12:53 Кержаков – болельщикам: это была фантастика, спасибо всем вам
12:43 Первый матч «Зенита» с «Утрехтом» в Лиге Европы пройдёт в Санкт-Петербурге
12:40 Защитник «Урала» Ароян: результат игры с «Краснодаром» огорчил, он несправедлив
12:36 Анчелотти: Монтелле нужно время, за полчаса хорошую еду не приготовить
12:29 «Лацио» проявляет интерес к вратарю «Зенита» Лодыгину
12:28 Зидан: «Реал» два раза подряд выиграл ЛЧ, теперь постараемся выиграть и в третий
12:02 «Фламенго» спустя год уволил главного тренера
12:00 Газзаев: состояние «Спартака» перед ЛЧ настораживает, Каррера должен понимать
11:47 Ребко выбыл на неделю и не сыграет в кубковом матче «Арарата» с «Сатурном»
11:46 Роналду включён в заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед»
11:27 Панов не будет обращаться в полицию после нападения фанатов «Зенита»
11:23 Газзаев: «Зенит» в матче со «Спартаком» показал футбол европейского уровня
11:03 Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью
11:01 «Спартак» может приобрести экс-защитника «Зенита» Гарая
10:59 Вместо Турбина матч «Тосно» — ЦСКА обслужит Москалёв
10:47 Куман подтвердил, что «Эвертон» близок к покупке Сигурдссона у «Суонси»
10:42 Матч «Зенит» — «Спартак» самый посещаемый в РФПЛ с лета 2013 года
10:41 «ПСЖ» хочет увеличить зарплату Верратти в два раза
10:35 КДК рассмотрит сжигание атрибутики фанатами «Зенита» и «Спартака»
10:19 Кержаков – фанатам «Спартака»: кому-то теперь и на стул нормально не присесть
10:12 КДК рассмотрит, как игроки «Амкара» выходили из автобуса перед игрой с «Динамо»
Все новости RSS
Партнерский контент