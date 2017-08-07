Кротов: Кокорин взял себя в руки, набрал отличную форму и забивает голы

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов, ранее выступавший за «Спартак», поделился впечатлениями от поражения красно-белых в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:5).
«Ожидаем ли был результат матча «Зенит» — «Спартак»? Честно говоря, нет. Больше склонялся к победе «Спартака». Так уж вышло. Встретились две сильные команды, красно-белым попросту не повезло. У «Зенита» мощный состав, конкурировать с ними очень тяжело. Да и вообще здесь сыграли роль множество факторов помимо невезения: проигранные единоборства спартаковцев, Манчини, который тактически, видимо, переиграл Карреру. Больше других объяснений нет.
У «Зенита» именитый тренер, и это главный фактор успеха. Он выиграл чемпионат Англии с «Манчестер Сити». Если мне не изменяет память, «Сити» не выигрывал этот трофей лет 50. Плюс его победы в Италии. С таким тренером будущее у питерского клуба большое. Также пришло много игроков, с которыми можно предлагать сопернику большое количество различных вариантов игры. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что это очень серьёзная заявка «Зенита» на чемпионство.
Дриусси провёл идеальный матч. Все новички сыграли здорово, и даже Маммана, хоть он и привёз пенальти, сыграл классно. Кокорин? Я очень рад за Сашу. Знаю его лет с 12, мы жили тогда в спорт-интернате. Если у него не клеилась игра, всегда переживал за него. Он молодец, взял себя в руки, набрал отличную форму, забивает голы», — цитирует Кротова «Советский спорт».