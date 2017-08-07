Ловчев: футбол «Спартака» выглядел обрусевшим, а вот «Зенит» играл, как в Европе

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от поражения красно-белых в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Главная проблема «Спартака» в питерском матче: он играл в медленный российский футбол. «Зенит» же играл быстро, активно, а лучшим, кстати, был Кокорин, который постоянно терроризировал защитников открываниями за спину. Причём не сказал бы, что «Зенит» показал что-то выдающиеся в плане мастерства. Нет, он просто старался делать всё на такт быстрее. Как в Европе. Перехватил мяч – и тут же вперёд, в контратаку. Специально последил за Кокориным: сразу, как мяч переходил к «Зениту», он открывался в свободную зону. Сразу же!
На этом фоне футбол «Спартака» выглядел обрусевшим. Когда спартаковцы отбирали мяч, практически ни одной контратаки не прошло. Не было чёткого и быстрого выхода из обороны. Приходилось отыгрываться назад, поперёк, «Зенит» же в основном только вперед. Плюс показалось, что «Спартак» был не готов ментально. Команда ещё где-то витает, мол, они чемпионы. А вот против них вышли люди, которые с этим не согласны. И заставили «Спартак» ошибаться. По сути, в каждом голе кто-то недобежал, кто-то недоглядел.
В первом моменте понятно, что началось всё с ошибки Фернандо в центре поля. Но, как мне показалось, и Ребров мог раньше выйти на мяч, но он промедлил, позволив себя обвести. Четвёртый гол – Комбаров не уследил за Кузяевым. Пятый гол – Ребров однозначно мог вынести мяч из ворот. В общем, одни ошибки. Хотя в первые 30 минут игра казалась равной. Со стороны «Зенита», понятное дело, была настороженность – всё-таки с чемпионом играли. Но потом они увидели, что «Спартак» практически не обостряет, да и скоростью действий не впечатляет.
«Зенит» выиграл по делу. Говорил раньше и сейчас повторюсь: кроме эмоций, настроя, не очень вижу, как «Спартак» играет. Есть индивидуально сильное нападение, но нет командной игры. Тревожно ли перед Лигой чемпионов? Ещё после прошлого сезона говорил, что тревожно. В Лиге чемпионов будут примерно такие же скорости, которые показал «Зенит». В этой связи пугает форма лидеров. Не в очень хорошем состоянии Фернандо – непонятно почему. Глушаков и Комбаров-то понятно – у них практически не было отпуска из-за Кубка конфедераций. Выплеснули много эмоций на праздновании чемпионства, потом сборная – нужно ментально восстановиться, накопить эмоции. Чтобы снова начать драться в каждом матче. Может, чтобы злость и нерв вернулись, требовалось, чтобы их окунули. Что ж, «Зенит» это и сделал.
Но ничего катастрофического нет — во втором круге спартаковцы вполне могут взять реванш. ЦСКА рядом находится, а семь очков от «Зенита» вполне отыгрываются. «Зенит», повторюсь, не показал выдающегося футбола. Да, использовал ошибки, показал мощный настрой. Но они ещё будет терять очки – игра недостаточно выстроена», — цитирует Ловчева «Советский спорт».