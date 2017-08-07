Панченко: победа над «Амкаром» была кровь из носу нужна «Динамо»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко высказался о победе над «Амкаром» (3:0) в матче 4-го тура Премьер-Лиги.
«Соперник играл в пять защитников, три центральных, и мы готовились именно к этой схеме. Чуть-чуть тяжело было взламывать оборону. Нам очень нужны были три очка, и мы на них настраивались. Игра отходила на второй план, поскольку, повторюсь, победа нам нужна была кровь из носу.
Наверное, наш тренер долго выбирает состав, поскольку у нас все футболисты квалифицированные, особенно большой выбор в нападении. Не могу сказать, с кем мне удобнее играть. С любым партнёром удобно», — сказал Панченко в эфире программы «8-16».
Всплывают! Первая победа «Динамо» после возвращения в РФПЛ
Обыгран пермский «Амкар».