После вылета из ЛЧ защитник Вида хочет покинуть киевское «Динамо»

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида принял решение покинуть клуб. Как сообщает Sporx, одной из причин данного решения стал вылет украинской команды из борьбы за выход в групповую стадию Лиги чемпионов.
Отмечается, что на хорватского футболиста претендует «Бешикташ», который готов заплатить за защитника около € 2-3 млн. В текущем сезоне чемпионата Украины 28-летний футболист провёл четыре матча (все — в основном составе).
Ранее киевское «Динамо» по сумме двух встреч уступило «Янг Бойз», который вышел в квалификационный этап Лиги чемпионов, где сыграет с московским ЦСКА.
Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов