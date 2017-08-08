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После вылета из ЛЧ защитник Вида хочет покинуть киевское «Динамо»

8 августа 2017, вторник. 09:10 Футбол

Защитник киевского «Динамо» Домагой Вида принял решение покинуть клуб. Как сообщает Sporx, одной из причин данного решения стал вылет украинской команды из борьбы за выход в групповую стадию Лиги чемпионов.

Отмечается, что на хорватского футболиста претендует «Бешикташ», который готов заплатить за защитника около € 2-3 млн. В текущем сезоне чемпионата Украины 28-летний футболист провёл четыре матча (все — в основном составе).

Ранее киевское «Динамо» по сумме двух встреч уступило «Янг Бойз», который вышел в квалификационный этап Лиги чемпионов, где сыграет с московским ЦСКА.

Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Динамо Киев ФК Бешикташ Домагой Вида Трансферы
Новости. Футбол
8 августа 2017, вторник
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