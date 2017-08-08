Фернандо: Луан — отличный футболист, который способен принести пользу «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Фернандо прокомментировал информацию СМИ о том, что нападающий «Гремио» Луан может перейти в стан красно-белых. Бразильский хавбек отметил, что его соотечественник может принести большую пользу «Спартаку».
«О трансфере Луана в „Спартак“ ходит много разговоров в России. Надеюсь, это окажется правдой. Луан — отличный футболист, который способен принести нашей команде большую пользу. Придя в „Спартак“, Луан окажется в клубе, в котором часто делают ставку на бразильцев. Можно вспомнить Кариоку, Алекса, который был вице-капитаном команды, а также Веллитона.
Здесь Луан мог бы играть на позиции оттянутого форварда, как и в „Гремио“. Это умный футболист, который хорошо читает игру. Мы никогда не играли вместе, но я смотрю матчи „Гремио“ и могу судить о его качествах. Луан — разносторонний футболист и благодаря мастерству и интеллекту может выполнять несколько функций на поле. Будет интересно посмотреть на него в „Спартаке“.
То, что сезон в России уже начался, — это не проблема. Конечно, здесь футбол не такой, как в Бразилии, где тебе дают время подумать. В РФПЛ играют быстрее, здесь очень много борьбы. Если Луан перейдёт к нам, то мы с Луисом Адриано постараемся помочь ему как можно скорее адаптироваться. Мастеровитые футболисты быстрее приспосабливаются к новым условиям. Думаю, в России Луану будет проще адаптироваться, чем в Италии. „Спартак“, в отличие от „Сампдории“, диктует соперникам свою игру, сражаясь за самые высокие места. В Италии у Луана возникли бы трудности, поскольку там он бы реже получал мяч», — цитирует Фернандо Zero Hora.