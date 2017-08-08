175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фернандо: Луан — отличный футболист, который способен принести пользу «Спартаку»

8 августа 2017, вторник. 13:59 Футбол

Полузащитник «Спартака» Фернандо прокомментировал информацию СМИ о том, что нападающий «Гремио» Луан может перейти в стан красно-белых. Бразильский хавбек отметил, что его соотечественник может принести большую пользу «Спартаку».

«О трансфере Луана в „Спартак“ ходит много разговоров в России. Надеюсь, это окажется правдой. Луан — отличный футболист, который способен принести нашей команде большую пользу. Придя в „Спартак“, Луан окажется в клубе, в котором часто делают ставку на бразильцев. Можно вспомнить Кариоку, Алекса, который был вице-капитаном команды, а также Веллитона.

Здесь Луан мог бы играть на позиции оттянутого форварда, как и в „Гремио“. Это умный футболист, который хорошо читает игру. Мы никогда не играли вместе, но я смотрю матчи „Гремио“ и могу судить о его качествах. Луан — разносторонний футболист и благодаря мастерству и интеллекту может выполнять несколько функций на поле. Будет интересно посмотреть на него в „Спартаке“.

То, что сезон в России уже начался, — это не проблема. Конечно, здесь футбол не такой, как в Бразилии, где тебе дают время подумать. В РФПЛ играют быстрее, здесь очень много борьбы. Если Луан перейдёт к нам, то мы с Луисом Адриано постараемся помочь ему как можно скорее адаптироваться. Мастеровитые футболисты быстрее приспосабливаются к новым условиям. Думаю, в России Луану будет проще адаптироваться, чем в Италии. „Спартак“, в отличие от „Сампдории“, диктует соперникам свою игру, сражаясь за самые высокие места. В Италии у Луана возникли бы трудности, поскольку там он бы реже получал мяч», — цитирует Фернандо Zero Hora.

«Спартак» согласился заплатить требуемую сумму за Луана и отказался от Ньянга
Источник: Zero Hora Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Гремио ФК Спартак Луан Лукас Фернандо
Новости. Футбол
8 августа 2017, вторник
14:57 «Локомотив» упустил победу над «Рубином» в молодёжном первенстве
14:50 Пильгуй: явную ошибку Ребров допустил, только когда пропустил пятый мяч
14:41 «Томь» получила благодарственную грамоту от Русской православной церкви
14:36 Джано: хочу выиграть чемпионат ещё много раз
14:33 «Зенит» объявил о переходе полузащитника «Атлетико» Краневиттера
14:29 «Зенит» предложил угадать новичка команды, выложив фото Месси и Краневиттера
14:23 Фернандо: в «Спартаке» есть всё необходимое для хороших результатов и прогресса
14:18 Джано: для меня сейчас ситуация в «Спартаке» складывается плохо
14:08 Новосадов: до последнего матча Ребров не давал повода усомниться в себе
14:00 «Уфа» продлила беспроигрышную серию в молодёжном первенстве до пяти матчей
14:00 «Зенит» объявил о переходе Эрнани в «Сент-Этьен» на правах аренды
13:59 Фернандо: Луан — отличный футболист, который способен принести пользу «Спартаку»
13:48 Панов поддержал голкипера «Спартака» Реброва
13:47 Быстров: думаю, в нынешнем чемпионате у «Зенита» не будет конкурентов
13:45 Экс-игрок «Тосно» Зубейко: Григорян каждое моё действие подвергал критике
13:33 На матче «Урал» — «Зенит» ожидается аншлаг
13:25 Губернатор сравнил обстановку в Пензе возле будущей базы ЧМ-2018 с гетто
13:22 Нигматуллин: сравнение Реброва и Селихова — это как сравнить БМВ и «Мерседес»
13:21 СМИ: «Спартак» достиг принципиального соглашения с «Валенсией» о переходе Гарая
13:17 Акинфеев не поможет ЦСКА в матче с «Тосно»
13:14 Мостовой: не верится в трансфер Гарая в «Спартак». Его жена захотела в Россию?
13:12 Видео. Топ-10 голов ударами головой в сезоне-2016/17 Бундеслиги
13:06 Поддубский: в перерыве матча с «Анжи» была установка терпеть и добавить
13:06 Григорян: «Анжи» доминировал во втором тайме, но был пойман на контратаках
12:55 «СКА-Хабаровск» обыграл «Анжи», одержав первую победу в РФПЛ
12:51 «Барселона» разгромила «Шапекоэнсе» на Кубке Жоана Гампера. Видеообзор матча
12:36 Жена Реброва: прошу не писать мне и Артёму гадости
12:35 «СКА-Хабаровск» забил первый гол в российской Премьер-Лиге
12:34 Пашалич за 20 минут игры с «Зенитом» сделал 100% точных передач
12:26 Фурсенко: «Зенит» будет играть только на стадионе «Санкт-Петербург»
12:18 Экс-игрок сборной Франции Малуда мог перейти в «Шапекоэнсе»
12:09 Полузащитник «Марселя» Пайет из-за травмы пропустит минимум две недели
12:09 Себастьян Ларссон может стать игроком «Халл Сити»
12:06 Тошич: «Црвена Звезда» в состоянии справиться с «Краснодаром», но будет трудно
11:52 «Сент-Этьен» получит право выкупа игрока «Зенита» Эрнани за € 12 млн
11:34 «Атлетико» хочет продлить контракт с Облаком, сумма отступных составит € 150 млн
11:25 Агент: Дракслер не покинет «ПСЖ»
11:25 Капитан «Амкара» Занев: стараемся не искать крайних, а поддерживать друг друга
11:22 Алексис рассказал партнёрам по «Арсеналу», что готов остаться в клубе на сезон
11:19 Федерация футбола Украины ведёт переговоры с Коллиной по новому контракту
11:17 Зидан опроверг информацию о желании купить у «Ювентуса» Дибалу
10:51 Рамос: я мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но всё сложилось иначе
10:32 «Интер» договорился с «Боруссией» Д об аренде Мора с правом выкупа за € 15 млн
10:32 «Атлетико» отказался от возможности приобрести Турана
10:18 Экс-игрок сборной Нидерландов Давидс может возглавить «Хартс»
Все новости RSS
Партнерский контент