КДК не смог установить, оскорблял ли президент «Урала» Иванов судейскую бригаду

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матчей 4-го тура РФПЛ «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» и «Краснодар» — «Урал».
«По матчу «Локомотив» — «СКА-Хабаровск»: болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.
По матчу «Краснодар» — «Урал»: нам не удалось установить, оскорблял президент клуба «Урал» Григорий Иванов судейскую бригаду или нет, поэтому КДК остановил делопроизводство по этому вопросу", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
«Краснодар» — «Урал» — 1:1. Видеообзор матча 4-го тура РФПЛ