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КДК не смог установить, оскорблял ли президент «Урала» Иванов судейскую бригаду

8 августа 2017, вторник. 16:35 Футбол

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании комитета по итогам матчей 4-го тура РФПЛ «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» и «Краснодар» — «Урал».

«По матчу «Локомотив» — «СКА-Хабаровск»: болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.

По матчу «Краснодар» — «Урал»: нам не удалось установить, оскорблял президент клуба «Урал» Григорий Иванов судейскую бригаду или нет, поэтому КДК остановил делопроизводство по этому вопросу", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

«Краснодар» — «Урал» — 1:1. Видеообзор матча 4-го тура РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
СКА-Хабаровск ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Урал Артур Григорьянц Григорий Иванов КДК Футбольное судейство
Новости. Футбол
8 августа 2017, вторник
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