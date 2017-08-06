«Краснодар» — «Урал» — 1:1. Видеообзор матча 4-го тура РФПЛ

В матче четвёртого тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал на своём поле «Урал». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.
На 15-й минуте гости открыли счёт — с передачи полузащитника Николая Димитрова точным ударом отметился защитник Вараздат Ароян. «Краснодар» отыгрался на четвёртой компенсированной минуте благодаря голу с пенальти, который реализовал защитник Андреас Гранквист.
«Краснодар» (7 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Урал» (6) — на восьмой строчке.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.
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