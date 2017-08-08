Экс-форвард ЦСКА Страндберг близок к переходу в «Мальмё»

Бывший нападающий ЦСКА Карлос Страндберг, выступающий за «Брюгге», может продолжить карьеру в Швеции. «Мальмё» договорился с бельгийским клубом о трансфере 21-летнего игрока и согласовал условия контракта с самим форвардом, пишет Voetbal Nieuws со ссылкой на Sportbladet.
Сообщается, что существует вариант, при котором «Мальмё» арендует Страндберга, а не купит его. Игрок уже прибыл в Швецию.
Страндберг стал игроком ЦСКА в 2015 году. В январе этого года швед был продан московским клубом в «Брюгге» и сразу же отдан в аренду в «Вестерло».