«Брюгге» отдал Страндберга в аренду «Вестерло»

Нападающий «Брюгге» Карлос Страндберг, перешедший на днях в команду из московского ЦСКА, отдан в аренду «Вестерло», выступающему, как и «Брюгге», в чемпионате Бельгии. Как сообщает пресс-служба клуба, аренда рассчитана до конца текущего сезона.
«Вестерло» после 21 сыгранного матча идёт на предпоследнем месте в турнирной таблице бельгийского первенства. «Брюгге» занимает первую строчку.
Страндберг перешёл в ЦСКА из шведского клуба «Хаккен» в 2015 году. В нынешнем сезоне РФПЛ он провёл за команду восемь матчей и забил два гола.