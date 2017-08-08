Неймар может подать жалобу на «Барселону» в ФИФА из-за невыплаченного бонуса

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассматривает возможность подачи жалобы в ФИФА на «Барселону» из-за невыплаченного бонуса лояльности, сообщает Sky Sports.
Отец Неймара должен был получить гонорар в размере около € 26 млн от «Барселоны» в соответствии со сделкой о продлении соглашения игрока до лета 2021 года, которое было осуществлено летом 2016 года. Однако в каталонском клубе не захотели платить всю сумму, так как Неймар не отработал договор до конца.
Напомним, на прошлой неделе 25-летний Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн — отступные, которые были прописаны в его контракте.
По данным источника, юристы Неймара ещё не подавали документы в ФИФА, но подобный вариант рассматривается.
«Барселона» подтвердила, что отец Неймара не получит бонус в размере € 26 млн