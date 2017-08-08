«Локомотив» учредил турнир с участием команд Азии и Западной Европы

Руководство московского «Локомотива» ведёт работу по развитию молодёжного футбола. Новым проектом станет международный юношеский турнир на Кубок ОТЛК. Он объединит молодых футболистов из стран Западной Европы и Азии, а партнёром турнира станет Объединённая транспортно-логистическая компания.
Матчи стартуют на следующей неделе. В период с 18 по 21 августа на поле «Сапсан-арены» выйдут 14-летние футболисты португальской «Бенфики», немецкого «Гамбурга», «Астаны», «Витебска» и китайского клуба «Ханчжоу Гринтаун». Одним из гостей турнира станет чемпион Германии, экс-футболист национальной сборной Фабиан Эрнст.
Вход на турнир будет свободным. Расписание матчей московского «Локомотива» приводится ниже.
18 августа (пятница)
11:40 «Локомотив» – «Гамбург»
19 августа (суббота)
11:20 «Локомотив» – «Астана»
17:30 «Витебск» – «Локомотив»
20 августа (воскресенье)
17:30 «Бенфика» – «Локомотив»
21 августа (понедельник)
12:20 «Локомотив» – «Ханчжоу Гринтаун»
Подробности — на сайте турнира.