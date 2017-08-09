Г. Невилл: решение «Челси» продать Матича в «МЮ» кажется мне странным

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал странным решение «Челси» продать Неманью Матича конкуренту. Ранее наставник лондонцев Антонио Конте сказал, что для его команды это большая потеря.
«Когда игрок покидает клуб, как правило, тренер так ярко не высказывается о нём. Обычно говорят, что пришла пора уходить и это был правильный шаг для обеих сторон. Но Конте говорил о нём как о человеке, который был важен для команды. И я не сомневаюсь, что инициатором продажи он не был, и Конте недоволен этим.
Нужно признать, что это действительно странный шаг, тем более что Матич был продан одному из главных соперников. Конте недоволен. Он отметил, что теперь нужно укрепить проблемную позицию», — цитирует Невилла Sky Sports.
Конте: уход Матича – это большая потеря для «Челси»