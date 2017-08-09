Конте: уход Матича – это большая потеря для «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что не хотел продавать полузащитника Неманью Матича в «Манчестер Юнайтед», отметив, что для команды это большая потеря.
«Матич прекрасно знает, что я думаю о нём. Это хороший футболист, важный игрок «Челси», но иногда мы вынуждены это принять. Это сумасшедший трансферный рынок. Для «Челси» уход Матича — большая потеря», — цитирует Конте Sky Sports.
По неофициальным данным, «Челси» заработал на продаже Матича £ 40 млн (около € 44,3 млн). Сербский футболист играл в «Челси» c 2009 по 2011 год и с 2014 по 2017 год.
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