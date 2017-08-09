Бенитес: цены стали сумасшедшие, средние игроки теперь стоят больших денег

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
«Усилить команду очень сложно, потому что цены стали сумасшедшие. Надеюсь, клубу всё-таки удастся решить эту проблему и усилить состав по мере возможностей. Иногда дело не в том, что вам нужно, а в том, что вы можете себе позволить.
Небольшим командам трудно бороться на трансферном рынке с топ-клубами. Средние игроки теперь стоят больших денег. Всё стало немного сложнее. Мы должны быть уверены, что потенциальный новичок полностью соответствует нашим требованиям", — цитирует Бенитеса Sky Sports.
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