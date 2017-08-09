Чернов: Черчесов ещё не звонил, но всё равно приятно, что сватают в сборную

Защитник «Тосно» Евгений Чернов поделился впечатлениями от поражения в матче пятого тура РФПЛ с ЦСКА и ответил на вопрос о возможном вызове в сборную России. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».
«Был тяжёлый матч для нас, но для болельщиков он был хороший, мы рады, что забили гол.
Что касается сборной, куда меня сватают многие, то скажу сразу, Станислав Черчесов ещё не звонил, но всё равно приятно", — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Марков: «Тосно» был не хуже ЦСКА, но «Зенит», мне кажется, лучше играет