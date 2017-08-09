Марков: «Тосно» был не хуже ЦСКА, но «Зенит», мне кажется, лучше играет

Нападающий «Тосно» Евгений Марков поделился впечатлениями от поражения в матче пятого тура РФПЛ с ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».
«Мы пропустили нелепые голы, хотя играли не хуже ЦСКА, но во всем этом наша ошибка. Я считаю, что мы играли на равных с одной из лучших команд в России, но «Зенит» мне кажется, лучше играет», — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
ЦСКА (9 очков) занимает пятое место в РФПЛ, «Тосно» (3 балла) — 12-й.
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