Мостовой: Промес догнал меня по голам за «Спартак»? Ему 25, а я в 21 год уехал

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы московского клуба над тульским «Арсеналом» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых.
«Победа «Спартака» над «Арсеналом» ожидаема. Красно-белым было очень трудно после поражения «Зениту». Проблемы были, пока Зе Луиш не сделал счёт 2:0. До этого было нервозно, но не из-за того, что «Арсенал» хорошо играл. «Спартак» сыграл не основным составом, чтобы лучше подготовиться к ЦСКА, который сегодня с «Тосно» играл основой. А спартаковцы смогут набраться сил, это даст преимущество.
Квинси Промес догнал меня по количеству голов за «Спартак»? Ну, ему сколько лет? 25? А мне был 21, когда я уехал из «Спартака». Поиграй я в 90-х в чемпионском составе – забил бы больше гораздо. А так зато в Европе забивал. Но Промес всё равно хорош, спору нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.