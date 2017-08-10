Обляков: от команды Бердыева мало что осталось, но с «Ростовом» легко не будет

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 6-го тура РФПЛ с «Ростовом». Игра состоится 12 августа, начало — в 15:00 мск
«К матчу с « Ростовом» я уже должен буду полностью восстановиться, но выйду я на поле или нет — это уже решит тренерский штаб нашей команды. Со своей стороны я буду предпринимать максимум усилий, чтобы оказаться в стартовом составе.
Коллектив из Ростова-на-Дону действительно сильно изменился, от команды Курбана Бердыева мало что осталось. Но, тем не менее, у них квалифицированный состав, они показывают содержательную игру и с каждым туром будут только прибавлять. Легко нам в любом случае не будет, но в РФПЛ просто ни с кем не бывает.
Настрой у нас всегда один — одержать победу. Тем более это будет домашняя игра, и мы сделаем всё возможное, чтобы набрать три турнирных очка и порадовать наших болельщиков", — цитирует Облякова пресс-служба «Уфы».