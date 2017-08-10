Два голевых паса Халка спасли «Шанхай СИПГ» от поражения в Циньхуандао

В китайской Суперлиге сыграны три матча 21-го тура. В одним из них «Гуанчжоу Эвергранд» под руководством Луиса Фелипе Сколари в Шэньяне обыграл «Ляонин Хувин» — 3:0 — и оторвался от идущего вторым «Шанхай СИПГ» на пять очков. В составе лидера китайской Суперлиги дубль оформил Рикардо Гуларт, а ещё один мяч на счету Паулиньо.
Между тем в Циньхуандао ведомый Андре Виллаш-Боашем «Шанхай СИПГ» ушёл от поражения в матче с «Хэбей Чайна Форчун» — 2:2. Это стало возможно благодаря отличной игре экс-форварда «Зенита» Халка. Бразилец отдал два голевых паса.
На 7-й минуте после его передачи отличился Элкесон – 1:0. Затем после голов Эсекьеля Лавесси (71) и Чжуньи Гао (74) хозяева повели в счёте (2:1), но на 91-й минуте пропустили. Халк нашёл пасом Хэ Гуаня и китайский защитник спас свою команду от поражения.
В текущем сезоне Халк отдал уже восемь результативных передач. Кроме того, нападающий 10 раз поражал ворота соперников.
Вничью сыграл и «Тяньцзинь Цюаньцзянь», в составе которого выступает Аксель Витсель. На своём поле подопечные Фабио Каннаваро поделили очки с командой Роджера Шмидта «Бэйцзин Гоань» — 2:2.
Хозяева благодаря голам Чжэн Далунь (18) и Алешандре Пато (34) повели в счёте (2:0), но гости ушли от поражения. На 50-й минуте отличился Чжанг Сичже, а на 56-й забил Юй Ян.
Таблицу китайской Суперлиги можно посмотреть на «Чемпионате».