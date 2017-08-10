«Боруссия» объявила, что отклонила предложение «Барселоны» по Дембеле

Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что получила трансферное предложение от «Барселоны» по нападающему Усману Дембеле и отклонила его.
Об этом «Боруссия» сообщила в своём официальном заявлении, в котором также говорится о том, что стороны встречались для обсуждения возможного трансфера игрока. Дортмундцы отмечают, что предложение было рассмотрено, но «оно не соответствовало выдающейся футбольной ценности игрока, его статусу и нынешней ситуаций на трансферном рынке».
Ранее сообщалось, что за трансфер Дембеле «Боруссия» требует от «Барселоны» € 150 млн.
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