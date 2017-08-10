Дембеле пропустил тренировку «Боруссии» Д и может перейти в «Барселону»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле может покинуть команду. В прессе появилась информация, что в ближайшее время 20-летний француз станет игроком «Барселоны».
Между тем 10 августа Дембеле пропустил тренировку «Боруссии». Об этом рассказал главный тренер дортмундцев Петер Бош, однако о причинах отсутствия футболиста ничего не известно.
«Усман не тренировался сегодня, мы не знаем почему. Пытались связаться с ним, но не смогли. Вчера у нас состоялся разговор. Он сказал, что находится с друзьями в Париже, но ничего не говорил о трансфере. Не было никаких признаков того, что Усмана сегодня здесь не будет. Мы надеемся, что ничего страшного не произошло», — цитирует Боша Kicker.
«Боруссия» Д требует от «Барселоны» € 150 млн за Дембеле