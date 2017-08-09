«Боруссия» Д требует от «Барселоны» € 150 млн за Дембеле

Дортмундская «Боруссия» хочет получить от «Барселоны» за нападающего Усмана Дембеле € 150 млн, утверждает Marca. Представители каталонского клуба сейчас находятся в Германии и надеются начать торги по 20-летнему французу с € 120 млн.
По данным источника, «Барселона» ранее уже достигла договорённости с «Боруссией» по Дембеле, однако после перехода бразильца Неймара из стана сине-гранатовых в «ПСЖ» за € 222 млн дортмундский клуб решил потребовать от каталонцев более крупную сумму.
Дембеле перешёл в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна». В составе дортмундской команды он принял участие в 50 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 22 голевые передачи.
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